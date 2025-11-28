Готувала теракти на заході України: СБУ викрила агентурну мережу РФ

Фото: СБУ

СБУ нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухівок для терактів у регіоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, завдання росіян порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Правоохоронці встановили, що всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до вибухівки, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.

Так, наприклад, дівчина отримала від російського куратора РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою". При цьому росіяни запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами".

Інший фігурант – житель Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухівку та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.

СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти України.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян вчинив у Дніпрі подвійний теракт. Хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.