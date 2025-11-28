Готувала теракти на заході України: СБУ викрила агентурну мережу РФ

Готували схрони з вибухівкою для терактів на заході України: СБУ затримала школярку та двох юнаків
СБУ нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухівок для терактів у регіоні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
За матеріалами справи, завдання росіян порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.
Правоохоронці встановили, що всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до вибухівки, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів.
Так, наприклад, дівчина отримала від російського куратора РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою". При цьому росіяни запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами".
Інший фігурант – житель Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.
Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухівку та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.
СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.
Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти України.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали 16-річного підлітка, який на замовлення росіян вчинив у Дніпрі подвійний теракт. Хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.