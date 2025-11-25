Атака на Киев: двое погибших, под завалами могут быть люди
В результате ночной атаки на столицу погибли два человека
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Пострадали семь человек. Двоих из них медики госпитализировали.
"Киев снова под обстрелом", – отметил мэр.
Из-за утреннего удара в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
Экстренные службы направляются на место.
Напомним, ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры.
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В полиции показали последствия российской атаки на Киевщину
25 ноября 2025, 08:21На Днепропетровщине в результате очередных вражеских ударов повреждена инфраструктура
25 ноября 2025, 08:10В Святошинском районе Киева в результате российской атаки погибли четыре человека
25 ноября 2025, 07:58Почему "мирные планы" обречены: позиция Путина не меняется годами
25 ноября 2025, 07:46Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
25 ноября 2025, 07:34РФ атаковала энергообъекты Украины – Минэнерго
25 ноября 2025, 07:26Последствия ночной атаки на Киевщину: есть разрушения в Белой Церкви, раненый ребенок
25 ноября 2025, 07:06Массированная атака на Киев: один человек погиб, семь пострадавших
25 ноября 2025, 06:51Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
25 ноября 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского