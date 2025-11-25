Атака на Киев: двое погибших, под завалами могут быть люди

Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки на столицу погибли два человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Пострадали семь человек. Двоих из них медики госпитализировали.

"Киев снова под обстрелом", – отметил мэр.

Из-за утреннего удара в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Экстренные службы направляются на место.

Напомним, ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры.