Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури. Дві людини загинули.

Через ранковий удар у Святошинському районі столиці є руйнування, під завалами можуть бути люди.