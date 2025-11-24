12:45  24 листопада
24 листопада 2025, 14:03

Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії

24 листопада 2025, 14:03
фото: Благодійний фонд Дениса Парамонова
Ганна Охота стала бронзовою призеркою Кубка світу: її привітав меценат Парамонов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Як зазначається, боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу "SMK-SPORT", що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

У межах змагань Ганна Охота продемонструвала високий рівень підготовки та стабільний виступ. Бронзова нагорода стала результатом поєдинків, у яких брали участь найсильніші спортсменки з різних континентів.

"Вітаю нашу боксерку з бронзовою медаллю! Блискучий виступ Ганни Охоти на Кубку світу продемонстрував усю міць української боксерської школи. Сама поїздка на змагання світового рівня вже є для кожного спортсмена видатною подією, а здобуття медалі дає ще більші стимули для подальших звершень. Ми завжди підтримуємо Ганну та інших українських спортсменів на шляху до видатних перемог. Бажаю Ганні подальших здобутків на ринзі!", — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Ганна Охота є уродженкою Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, наразі тренується в Сумах в одному з боксерських клубів "SMK-SPORT", що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. За роки спортивної кар’єри вона виборола низку нагород, зокрема стала срібною призеркою Чемпіонату світу 2018 року та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи 2018 і 2019 років. Також спортсменка є багаторазовою чемпіонкою України та входить до національної збірної.

Нагадаємо, Федерація боксу України визнала Ганну Охоту найкращою боксеркою країни у вересні 2025 року. У федерації відзначили її потужний виступ на Чемпіонаті світу в Ліверпулі, де спортсменка вийшла до чвертьфіналу.

