Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії

фото: Благодійний фонд Дениса Парамонова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Як зазначається, боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу "SMK-SPORT", що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

У межах змагань Ганна Охота продемонструвала високий рівень підготовки та стабільний виступ. Бронзова нагорода стала результатом поєдинків, у яких брали участь найсильніші спортсменки з різних континентів.

"Вітаю нашу боксерку з бронзовою медаллю! Блискучий виступ Ганни Охоти на Кубку світу продемонстрував усю міць української боксерської школи. Сама поїздка на змагання світового рівня вже є для кожного спортсмена видатною подією, а здобуття медалі дає ще більші стимули для подальших звершень. Ми завжди підтримуємо Ганну та інших українських спортсменів на шляху до видатних перемог. Бажаю Ганні подальших здобутків на ринзі!", — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Ганна Охота є уродженкою Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, наразі тренується в Сумах в одному з боксерських клубів "SMK-SPORT", що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. За роки спортивної кар’єри вона виборола низку нагород, зокрема стала срібною призеркою Чемпіонату світу 2018 року та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи 2018 і 2019 років. Також спортсменка є багаторазовою чемпіонкою України та входить до національної збірної.