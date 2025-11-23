НАБУ підготувало підозру Рустему Умєрову за розкрадання державних коштів

Фото: з відкритих джерел

НАБУ готує підозру депутату Рустему Умєрову у справі про розкрадання держкоштів та виведення частини фінансів за кордон

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підготовку підозри щодо народного депутата Рустема Умєрова. Його звинувачують у розкраданні державних коштів та неправомірному використанні бюджетних ресурсів.

За даними слідства, частина фінансів була виведена за кордон, зокрема до країн Перської затоки. Розслідування триває, наразі встановлюються всі обставини та учасники схем.

Представники НАБУ також проводять перевірку майнових операцій та активів, пов’язаних із депутатом, для підтвердження джерел походження коштів. Відповідні матеріали будуть передані до суду після завершення експертиз та процесуальних дій.

Позиція самого Рустема Умєрова щодо висунутих звинувачень наразі не оприлюднена. Розслідування триває, а бюро наголошує на дотриманні процесуальних норм та прав усіх залучених сторін.

