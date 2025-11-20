Імпорт зростає: що відбувається на українському ринку вершкового масла

Ілюстративне фото

На українському ринку вершкового масла ціни й надалі падають. Аналітики пов'язують це, зокрема, з ризиком зростання імпорту

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За словами експертів, експортувати надлишки вершкового масла стає все складніше. Зокрема, тому, що в Європейському Союзі доводиться знижувати ціну. У Молдові через приплив масла з ЄС також падає попит.

Для Середньої Азії та Кавказу перспективи також стають гіршими. Зокрема, через те, що Білорусь дозволила продаж масла на далекі ринки за заниженою ціною, але товар частково осідає у країнах СНД транзитом. Продаж української продукції за таких умов стає проблематичним.

У жовтні Україна експортувала за кордон на 6% менше вершкового масла, аніж у той самий період минулого року. При цьому це були постачання за старими контрактами з вигіднішими цінами.

За словами експертів, додатковий тиск створює зниження українських мит: ввізне мито на європейське масло скоротили до 5,3%, а на британське його взагалі скасовано. Тож у найближчі місяці українські виробники прогнозують подальше зростання імпорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що закупівельна вартість молока в Україні впала нижче 17%. Це пов'язують з перевищенням пропозиції над попитом, а також з проблемами з експортом.