С января по сентябрь текущего года Украина экспортировала 214 тысяч тонн кондитерских приговоров. Речь идет о сумме 660 миллионов долларов

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Это на 17,6% больше и на 29,2% больше в денежном эквиваленте, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам президента ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка, около 40% продукции экспортируется. Основными рынками являются страны Европы, включая Румынию, Польшу, Молдову, Германию, Латвию и Литву.

Он также отметил, что общее количество производителей кондитерской продукции составляет 700-800 компаний, покрывающих 85-90% внутреннего спроса. Эксперт добавил, что производство кондитерской продукции из-за войны и выезда потребителей сократилось почти на треть. Пострадали или закрылось около 20% предприятий.

Напомним, ранее социологи поделились опросом по пищевым привычкам во время войны в Украине. Оказалось, что более 50% украинцев экономят на рыбе и морепродуктах, конфетах, печенье.