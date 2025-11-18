Іноземні добровольці в ЗСУ матимуть більше можливостей: деталі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сухопутні війська ЗСУ продовжують удосконалювати систему залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі української армії

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає RegioNews.

"Окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися", – зазначили в СВ ЗСУ.

Наразі триває еволюція моделі застосування іноземних військовослужбовців. Основний принцип нового підходу – максимально ефективне використання їхнього бойового досвіду, мотивації та професійних навичок саме у тих підрозділах, де вони необхідні найбільше.

Іноземні добровольці, які підписують контракт із ЗСУ, отримають ширші можливості для проходження служби.

Зокрема, йдеться про право обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку виконання завдань відповідно до власної підготовки, досвіду й мотивації. Це дозволить забезпечити кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими військовими та ефективніше використання кадрового потенціалу.

У Сухопутних військах підкреслюють, що високо цінують внесок іноземних добровольців у оборону України – їхню самопожертву, відданість і спільні цінності.

Нагадаємо, раніше в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський заявляв, що нині в ЗСУ служать добровольці із 72 країн. Близько 40% – це представники Південної Америки.