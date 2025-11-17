Фото: ілюстративне

Кабмін пропонує створити посаду спеціального координатора для запобігання та протидії антисемітизму в Україні

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України запропонував створити посаду "спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму". Відповідний проект закону зареєстровано у Верховній Раді під номером 14228. Законопроект передбачає удосконалення державного механізму реагування на прояви антисемітизму та зміцнення інституційної спроможності у цій сфері.

Документ пропонує доповнити чинний закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" новими статтями. Зокрема, Кабмін отримує повноваження визначати центральний орган виконавчої влади, який виконуватиме функції спеціального координатора. Цей орган буде відповідати за формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання антисемітизму, координацію діяльності інших органів влади, а також нормативно-правове регулювання.

Координатор матиме завдання узагальнювати практику застосування законодавства, готувати пропозиції щодо його вдосконалення, а також підтримувати зв’язки з відповідними органами інших держав і брати участь у роботі міжнародних урядових організацій з питань протидії антисемітизму.

Окрім цього, передбачено моніторинг дотримання законодавчих норм, здійснення превентивних заходів, взаємодію з органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями, а також організацію досліджень та консультацій щодо запобігання дискримінації і вшанування пам’яті жертв Голокосту. Таким чином, законопроект покликаний посилити контроль та координацію держави у питаннях протидії антисемітизму.

