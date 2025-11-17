18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 19:33

В уряді пропонують створити посаду координатора з боротьби з антисемітизмом

17 листопада 2025, 19:33
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Кабмін пропонує створити посаду спеціального координатора для запобігання та протидії антисемітизму в Україні

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України запропонував створити посаду "спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму". Відповідний проект закону зареєстровано у Верховній Раді під номером 14228. Законопроект передбачає удосконалення державного механізму реагування на прояви антисемітизму та зміцнення інституційної спроможності у цій сфері.

Документ пропонує доповнити чинний закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" новими статтями. Зокрема, Кабмін отримує повноваження визначати центральний орган виконавчої влади, який виконуватиме функції спеціального координатора. Цей орган буде відповідати за формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання антисемітизму, координацію діяльності інших органів влади, а також нормативно-правове регулювання.

Координатор матиме завдання узагальнювати практику застосування законодавства, готувати пропозиції щодо його вдосконалення, а також підтримувати зв’язки з відповідними органами інших держав і брати участь у роботі міжнародних урядових організацій з питань протидії антисемітизму.

Окрім цього, передбачено моніторинг дотримання законодавчих норм, здійснення превентивних заходів, взаємодію з органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями, а також організацію досліджень та консультацій щодо запобігання дискримінації і вшанування пам’яті жертв Голокосту. Таким чином, законопроект покликаний посилити контроль та координацію держави у питаннях протидії антисемітизму.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров спростував чутки про те, що не планує повертатися в Україну на тлі корупційного скандалу "Міндічгейт". Повернення призначено на 20 листопада.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
посада Кабмін антисемітизм Верховна Рада Україна дискримінація
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Україна придбає 100 французьких винищувачів вартістю 100-150 млн євро за одиницю
17 листопада 2025, 17:15
Екс-міністр оборони Умеров відмовився повертатися в Україну, – ЗМІ
17 листопада 2025, 15:51
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн
17 листопада 2025, 21:05
На Херсонщині фермер виявив уламки безпілотника: вибухотехніки ліквідували небезпечні боєприпаси
17 листопада 2025, 20:41
На Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту
17 листопада 2025, 19:15
Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині
17 листопада 2025, 19:12
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку
17 листопада 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »