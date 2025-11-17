16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 16:16

В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17

17 листопада 2025, 16:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 18 листопада, в Україні переважатиме прохолодна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз синоптики ні Наталки Діденко.

За її словами, в денні години максимальна температура повітря становитиме +3…+8 градусів, лише на півдні, сході та на Дніпропетровщині очікується до +12…+17 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, а ось завтра вдень у більшості областей – без істотних опадів, лише на Одещині та в Карпатах ймовірні опади.

Вітер західного, південно-західного напрямку, рвучкий, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 18-го листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6…+8 градусів. Без опадів, проте із поривчастим вітром.

"Холодна погода в Україні переважатиме, а за попередніми прогнозами, похолодання ще й посилиться з 24-го листопада", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.

