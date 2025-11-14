Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Вчора провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", – повідомив він.

За словами Сирського, армія РФ не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це Сили оборони напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога.

"Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", – підсумував Сирський.

Раніше Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.