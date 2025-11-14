17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
14 листопада 2025, 19:20

Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді

14 листопада 2025, 19:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військове командування України підготувало заходи проти планів ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Вчора провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", – повідомив він.

За словами Сирського, армія РФ не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це Сили оборони напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога.

"Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", – підсумував Сирський.

Раніше Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.

Сирський Олександр Станіславович ЗСУ армія Покровськ війна
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
