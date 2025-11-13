14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 21:07

Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн

13 листопада 2025, 21:07
Фото: Телеграм/прем'єр-міністр України Юлія Свириденко
Українці зможуть отримати одноразову допомогу в 1 000 грн у межах програми "Зимова підтримка", яка стартує вже цього місяця

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Уряд готує запуск програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1 000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні. Механізм виплати сьогодні схвалили на засіданні Кабміну.

Подати заявку на отримання допомоги можна буде з 15 листопада до 24 грудня 2025 року через застосунок "Дія". Громадяни зможуть оформити виплату як для себе, так і для дитини.

Гроші надійдуть двома способами. Перший – через "Дію" на картку "Національний кешбек", витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. Другий – у відділеннях Укрпошти, де сума надійде на спеціальний рахунок та буде доступна для оплати комунальних послуг, купівлі товарів українського виробництва та благодійності.

Використати кошти можна до 30 червня 2026 року. Основна мета програми – надати підтримку якомога більшій кількості громадян перед зимовим періодом та допомогти покрити базові потреби та комунальні платежі.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх – система дозволить громадянам через онлайн-кабінет самостійно обмежити собі доступ до грального бізнесу або зробити це для родичів, аби запобігти розвитку залежності.

