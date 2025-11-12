14:24  12 листопада
12 листопада 2025, 20:21

Масова шахрайська схема: українців атакують фейкові листи від податкової з вірусами

12 листопада 2025, 20:21
Фото: Телеграм/Всевидящее ОКО: Україна
В Україні активізувалися шахраї, які надсилають фейкові листи від податкової з вірусами, щоб викрасти дані та гроші громадян

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Всевидящее ОКО: Україна", передає RegioNews.

В Україні зафіксували нову шахрайську схему, пов’язану з електронними листами, які надходять нібито від податкової служби. Громадянам надсилають повідомлення про штрафи, проте в дійсності в листах міститься шкідливе програмне забезпечення.

За інформацією фахівців із кібербезпеки, відкриття таких вкладень може дозволити шахраям отримати контроль над гаджетами, зламати паролі та отримати доступ до банківських рахунків і фінансових даних. Листи масово надходять на електронні адреси українців, що свідчить про масштабність шахрайської операції.

Правоохоронці та податкова служба закликають громадян бути максимально обережними. Якщо є будь-які сумніви щодо достовірності листа, не слід відкривати вкладення або переходити за посиланнями. Всі деталі необхідно уточнювати безпосередньо у податкових органах або через офіційні канали комунікації.

Експерти радять регулярно оновлювати антивірусні програми, перевіряти походження повідомлень та не реагувати на підозрілі листи, навіть якщо вони мають офіційний вигляд. Такі прості дії допоможуть захистити персональні дані та фінанси від шахраїв.

Нагадаємо, у Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагалися незаконно перепродати квартиру померлої людини. Один із них під час огляду місця події викрав документи на нерухомість, а далі спробував оформити житло на підставну особу.

