18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 20:33

Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии

11 ноября 2025, 20:33
Читайте також
НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что 12 ноября в большинстве регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии

Об этом говорится в заявлении компании, передает RegioNews.

Причиной ограничений стали последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты.

Графики ограничений:

  • Повременные отключения: с 00:00 до 23:59, объемом от 2 до 4 очередей.
  • Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений может изменяться, поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, когда она доступна по графику, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине как минимум до завершения отопительного сезона. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
