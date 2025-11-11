Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что 12 ноября в большинстве регионов Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии

Об этом говорится в заявлении компании, передает RegioNews.

Причиной ограничений стали последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты.

Графики ограничений:

Повременные отключения: с 00:00 до 23:59, объемом от 2 до 4 очередей.

Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений может изменяться, поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, когда она доступна по графику, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине как минимум до завершения отопительного сезона. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.