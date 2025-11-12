14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 17:47

Частина Сум залишилася без світла: у чому причина

12 листопада 2025, 17:47
У середу, 12 листопада, частина споживачів у Сумах тимчасово залишилася без електропостачання через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів

Про це повідомляє Сумиобленерго, передає RegioNews.

У компанії зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням несправності та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Також у регіоні діють графіки погодинних відключень. Перевірити свою чергу або підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" у розділі "Споживачам Відключення Дізнатися чергу ГПВ" — за особовим рахунком або адресою.

Відстежувати зміни графіків можна також у особистому кабінеті E-Svitlo або через мобільний додаток.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях.

