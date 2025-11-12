Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 13 листопада, прояснення можливі лише в західних областях України. На решті території – щільна хмарність, місцями невеликі дощі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів. В інших регіонах буде +7…+11 градусів.

Найпрохолодніше завтра буде на Чернігівщині, Київщина та Черкащині, усього +5…+9 градусів.

У Києві 13-го листопада переважатиме хмарна погода з невеликим дощем вночі та вранці, вдень без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +6…+7 градусів.

"У п'ятницю-суботу трохи потеплішає, до +10…+14 градусів, у неділю - відчутно похолоднішає, десь до +4…+9 градусів (у південній частині ще буде тепло)", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. За даними синоптиків, найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода.