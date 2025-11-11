17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 16:31

Силы обороны ушли с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье, - СМИ

11 ноября 2025, 16:31
Силы обороны Украины были вынуждены отойти с позиций вблизи пяти населенных пунктов в двух направлениях в Запорожской области из-за интенсивных боев и массированных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина , передает RegioNews.

"На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", – отметил Волошин.

По его словам, только за последние несколько суток зафиксировано до сотни боевых столкновений. Из-за активизации штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов и около 2 тысяч боеприпасов) украинским подразделениям пришлось отойти с позиций возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", – добавил спикер.

Волошин также сообщил, что жестокие бои продолжаются за Ровнополье, Сладкое и Яблоковое. Российские войска пытаются охватить Гуляйполе и перерезать логистические пути, ведущие из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", – подчеркнул представитель Сил обороны.

Ранее Генштаб сообщал, что украинские войска сдерживают наступления россиян на нескольких ключевых направлениях, в том числе на Покровском, где за сутки отбиты 63 атаки.

оккупанты ВСУ Покровск
