18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 16:31

Сили оборони відійшли з позицій біля кількох населених пунктів на Запоріжжі, - ЗМІ

11 листопада 2025, 16:31
Сили оборони України були змушені відійти з позицій поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області через інтенсивні бої та масовані обстріли з боку російських військ

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна, передає RegioNews.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує всі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні Сили України з утримуваних позицій", – зазначив Волошин.

За його словами, лише за останні кілька діб зафіксовано до сотні бойових зіткнень. Через активізацію штурмових дій (щодня понад 400 артобстрілів і близько 2 тисяч боєприпасів) українським підрозділам довелося відійти з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки.

"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам утриматись", – додав речник.

Волошин також повідомив, що жорстокі бої тривають за Рівнопілля, Солодке та Яблукове. Російські війська намагаються охопити Гуляйполе та перерізати логістичні шляхи, які ведуть із Покровського.

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи", – наголосив представник Сил оборони.

Раніше Генштаб повідомляв, що українські війська стримують наступи росіян на кількох ключових напрямках, зокрема на Покровському, де протягом доби відбито 63 атаки.

