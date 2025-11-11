Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1000 оккупантов
Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1020 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 217 беспилотников, а также 79 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что у россиян есть продвижение в Волчанске на Харьковщине. Сам город Волчанск в результате боевых действий практически полностью разрушен.
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Fire Point: афера, которая может похоронить доверие к власти
11 ноября 2025, 11:40Хотел "отрезать" от теплоснабжения часть двух областей: СБУ задержала российского агента
11 ноября 2025, 11:34На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
11 ноября 2025, 11:27НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома"
11 ноября 2025, 11:12Требовали $50 тыс. несуществующего долга: в Киеве задержали четырех злоумышленников
11 ноября 2025, 10:59В Кировоградской области уничтожили кассетный боеприпас российской крылатой ракеты
11 ноября 2025, 10:56Избиение 15-летнего парня в Киеве: полиция завела уголовное дело
11 ноября 2025, 10:47Житель США стал депутатом Полтавского горсовета от "Слуги народа"
11 ноября 2025, 10:36Хаос и импровизация: почему Украина проигрывает в дипломатической игре
11 ноября 2025, 10:29Направлялся в Румынию: на Буковине пограничники изъяли у украинца 25 старинных книг
11 ноября 2025, 10:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »