Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1020 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 217 беспилотников, а также 79 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составили:

Ранее сообщалось, что у россиян есть продвижение в Волчанске на Харьковщине. Сам город Волчанск в результате боевых действий практически полностью разрушен.