11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 15:39

В Україні різко подорожчали популярні продукти

11 листопада 2025, 15:39
фото: glavred.info
Ціни на продукти зросли на 15,6% за рік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держстат.

Як зазначається, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024р. – 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1–1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Як повідомлялось, в Україні різко змінились ціни на томати. Зараз в середньому ціна становить 70-80 гривень за кілограм. Це на 13% менше, аніж раніше.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
