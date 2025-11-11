В Україні різко подорожчали популярні продукти

фото: glavred.info

Ціни на продукти зросли на 15,6% за рік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держстат.

Як зазначається, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024р. – 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025р. порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024р. – 10,2%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1–1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Як повідомлялось, в Україні різко змінились ціни на томати. Зараз в середньому ціна становить 70-80 гривень за кілограм. Це на 13% менше, аніж раніше.