09 ноября 2025, 14:18

Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего

09 ноября 2025, 14:18
Фото: иллюстративное
Экономисты объясняют высокий уровень доходов в регионе значительной концентрацией промышленных предприятий и стабильной деловой активностью

Об этом сообщает Госстат, передает RegioNews.

На Днепропетровщине зафиксирована одна из самых высоких средних заработных плат в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно информации Госстата, средняя зарплата по стране в октябре составила 26623 гривны. Более высокие показатели отмечаются только в столице и на Луганщине, где статистические данные носят условный характер из-за активных боевых действий и частичной оккупации территорий.

В Днепропетровской области средний уровень доходов стабильно превышает общеукраинский. Эксперты объясняют это концентрацией промышленных предприятий, развитым энергетическим и транспортным сектором и высокой деловой активностью в регионе.

Самые низкие средние зарплаты, по данным того же отчета, зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях – около 19 тысяч гривен. Экономисты отмечают, что такая разница в уровне оплаты труда свидетельствует о неравномерном развитии регионов и зависимости доходов от структуры местной экономики.

Ранее сообщалось, Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, кто готов существенно снижать цены до убыточного уровня.

