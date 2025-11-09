Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Госстат, передает RegioNews.

На Днепропетровщине зафиксирована одна из самых высоких средних заработных плат в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно информации Госстата, средняя зарплата по стране в октябре составила 26623 гривны. Более высокие показатели отмечаются только в столице и на Луганщине, где статистические данные носят условный характер из-за активных боевых действий и частичной оккупации территорий.

В Днепропетровской области средний уровень доходов стабильно превышает общеукраинский. Эксперты объясняют это концентрацией промышленных предприятий, развитым энергетическим и транспортным сектором и высокой деловой активностью в регионе.

Самые низкие средние зарплаты, по данным того же отчета, зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях – около 19 тысяч гривен. Экономисты отмечают, что такая разница в уровне оплаты труда свидетельствует о неравномерном развитии регионов и зависимости доходов от структуры местной экономики.

