Ілюстративне фото

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами експертів, в Україні зменшився попит на томати, а також погіршилась якість овочів. Зараз в середньому ціна становить 70-8- гривень за кілограм. Це на 13% менше, аніж раніше.

Експерти пояснили, що протягом двох останніх тижнів було подорожчання, і це негативно позначилось на темпах продажів. На складах спостерігають скупчення овочів, якість яких погіршувалась.

За словами продавців, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Які в середньому ціни на томати в популярних мережах супермаркетів:

Auchan 155,10 гривні за кілограм;

155,10 гривні за кілограм; Novus 79,99 гривні за кілограм;

79,99 гривні за кілограм; Megamarket 141,90 гривні за кілограм;

141,90 гривні за кілограм; АТБ 89,89 гривні за кілограм;

89,89 гривні за кілограм; Сільпо 108,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.