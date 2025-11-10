19:59  10 листопада
В Україні різко змінились ціни на томати: скільки тепер коштує кілограм

Ілюстративне фото
В Україні почали змінюватися цінники на томати. Причиною називають зменшення попиту

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами експертів, в Україні зменшився попит на томати, а також погіршилась якість овочів. Зараз в середньому ціна становить 70-8- гривень за кілограм. Це на 13% менше, аніж раніше.

Експерти пояснили, що протягом двох останніх тижнів було подорожчання, і це негативно позначилось на темпах продажів. На складах спостерігають скупчення овочів, якість яких погіршувалась.

За словами продавців, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Які в середньому ціни на томати в популярних мережах супермаркетів:

  • Auchan 155,10 гривні за кілограм;
  • Novus 79,99 гривні за кілограм;
  • Megamarket 141,90 гривні за кілограм;
  • АТБ 89,89 гривні за кілограм;
  • Сільпо 108,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

