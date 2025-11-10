Правоохранители задержали подозреваемого в присвоении активов НПЗ почти на 6 млрд грн
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, в течение 2017-2022 годов группа злоумышленников, в состав которой входили чиновники крупного нефтеперерабатывающего предприятия и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала схему незаконного завладения топливом.
Подконтрольные компании получали нефтепродукты без оплаты, перепродавали их, а средства присваивали. Чтобы придать операциям вид законных, заключали договоры с отсрочкой платежей, в том числе до двух лет после завершения военного положения.
Фигуранта дела задержали 7 ноября и избрали меру пресечения. Ему ранее, в 2024 году, сообщили о подозрении, после чего он скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.
