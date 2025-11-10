19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 21:56

Правоохранители задержали подозреваемого в присвоении активов НПЗ почти на 6 млрд грн

10 ноября 2025, 21:56
Правоохранители задержали подозреваемого в завладении более 5,8 млрд грн активов предприятия топливно-энергетического комплекса

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2017-2022 годов группа злоумышленников, в состав которой входили чиновники крупного нефтеперерабатывающего предприятия и представители подконтрольных коммерческих структур, организовала схему незаконного завладения топливом.

Подконтрольные компании получали нефтепродукты без оплаты, перепродавали их, а средства присваивали. Чтобы придать операциям вид законных, заключали договоры с отсрочкой платежей, в том числе до двух лет после завершения военного положения.

Фигуранта дела задержали 7 ноября и избрали меру пресечения. Ему ранее, в 2024 году, сообщили о подозрении, после чего он скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

Как сообщалось, в Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

коррупция НПЗ полицейский
