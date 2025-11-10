19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 21:56

Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн

10 листопада 2025, 21:56
Правоохоронці затримали підозрюваного у заволодінні понад 5,8 млрд грн активів підприємства паливно-енергетичного комплексу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2017–2022 років група зловмисників, до складу якої входили посадовці великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного заволодіння паливом.

Підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без оплати, перепродавали їх, а кошти привласнювали. Щоб надати операціям вигляд законних, укладали договори з відтермінуванням платежів, у тому числі — до двох років після завершення воєнного стану.

Фігуранта справи затримали 7 листопада та обрали запобіжний захід. Йому раніше, у 2024 році, повідомили про підозру, після чого він переховувався за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук.

Як повідомлялось, в Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

