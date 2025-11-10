ГБР предупредило взятки чиновникам более чем на 44 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, в течение января – октября 2025 года работники ДБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн.

Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн.

"С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн. Благодаря работе работников ДБР в государственный бюджет уже возвращено более 2 млрд 532 млн грн", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в Киеве ГБР разоблачило правоохранителей , пытавшихся перепродать квартиру умершего человека. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.