10 ноября 2025, 09:54

Россия атаковала Украину "Кинжалами" и 67 дронами: сколько целей удалось сбить

10 ноября 2025, 09:54
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 10 ноября враг атаковал Украину двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 52 вражеских дрона на востоке, юге и центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 9 локациях.

Отмечается, что информация о ракетах уточняется – данные о падении/попадании не поступали.

Атака на Украину 10 ноября 2025 года

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Повреждены храм и здание банка.

Оставила 7-месячного сына одного на 5 дней: в Киеве будут судить 17-летнюю мать
10 ноября 2025, 11:51
ДТП в центре Житомира: погиб иностранец и 17-летняя пассажирка, еще две девушки – в больнице
10 ноября 2025, 11:45
В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: спасатели предотвратили трагедию
10 ноября 2025, 11:29
В Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами
10 ноября 2025, 11:18
Галущенко и Гринчук могут лишиться должностей: соответствующие инициативы уже в Парламенте
10 ноября 2025, 11:09
Россияне утром обстреляли Херсон: в ОВА показали последствия
10 ноября 2025, 11:02
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
Скрытая мобилизация в России: "резервисты" уйдут на фронт через несколько месяцев
10 ноября 2025, 10:48
Заместитель генпрокурора Вдовиченко имеет родственные связи с Россией – ЦПК
10 ноября 2025, 10:39
1000 часов аудиозаписей: в НАБУ подтвердили обыски в сфере энергетики
10 ноября 2025, 10:33
