Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 ноября враг атаковал Украину двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 52 вражеских дрона на востоке, юге и центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 9 локациях.

Отмечается, что информация о ракетах уточняется – данные о падении/попадании не поступали.

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Повреждены храм и здание банка.