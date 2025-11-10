ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає RegioNews.

"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", — зазначила Гринчук.

Наразі в енергосистемі залишається дефіцит, проте енергетики змогли оперативно відремонтувати обладнання, де це можливо. Завдяки цьому масштаби відключень електроенергії зменшилися.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.