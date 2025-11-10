ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
Після російських атак на енергетичну інфраструктуру ТЕС «Центренерго» вже почали відновлювати
Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає RegioNews.
"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", — зазначила Гринчук.
Наразі в енергосистемі залишається дефіцит, проте енергетики змогли оперативно відремонтувати обладнання, де це можливо. Завдяки цьому масштаби відключень електроенергії зменшилися.
Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.