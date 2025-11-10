19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 17:13

В следующем году в Украине появятся двухэтажные пассажирские вагоны

10 ноября 2025, 17:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Минфин и Американская торговая палата обсудили инвестиции в транспортную инфраструктуру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Заместитель Министра финансов Александр Кава провел встречу с руководством и членами Американской торговой палаты в Украине (ACC), а также представителями украинского бизнеса.

Как отмечается, в 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году. Кроме того, в проекте бюджета-2026 предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 млрд. грн., среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

"Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы по перевозке пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, в то время как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%", – отметил заместитель Министра финансов Украины Александр Кава.

Как сообщалось, Укрзализныця проложит евроколею во Львов. Это произойдет к концу 2027 года.

