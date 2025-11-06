09:52  06 ноября
06 ноября 2025, 10:14

Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях

06 ноября 2025, 10:14
Читайте також українською мовою
Железнодорожная станция Запорожье-Каменское. Фото: Александр Перцовский
Читайте також
українською мовою

Ночью 6 ноября враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

Через атаку ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно – задержками. Речь идет о следующих рейсах:

  • №102 Херсон – Гусаровка;
  • №104 Львов – Гусаровка;
  • №712 Киев – Гусаровка;
  • №92 Одесса – Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика меньше часа.

Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях до 5 часов задерживаются следующие поезда:

  • № 31/32 Запорожье – Перемышль;
  • № 119/120 Днепр – Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград – Киев;
  • №37/38 Запорожье – Киев.

Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда Сумской области, а также из Черниговщины в Киев.

Как сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, в Каменском на Днепропетровщине россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье–Каменское.

Россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Каменское
Россияне атаковали железнодорожную станцию Запорожье-Каменское 6 ноября 2025 года

Напомним, в ночь на 6 ноября российская армия атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 108 дронов.

