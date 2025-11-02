Укрзализныця проложит евроколею во Львов

иллюстративное фото: из открытых источников

Укрзализныця планирует до конца 2027 года довести евроколею до Львова. Это позволит львовянам и гостям города путешествовать в Вену, Краков и Варшаву

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский на мероприятии "На пути к интеграции: диалог между правительством и бизнесом по вступлению Украины в ЕС", передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ставим себе очень амбициозную цель – до конца 2027 года объединить Львов с европутью", – сообщил он.

Перцовский также отметил, что компания стремится согласовать с Евросоюзом упрощение пограничного контроля на железной дороге по аналогии с автомобильным транспортом, чтобы пассажиры не теряли время на границе.

Напомним, Укрзализныця запустила горный шаттл из Львова в Карпаты. Поезд останавливается в: Ходорове, Янтаре, Галиче, Делятине, Микуличине (Вороненцы, Лазещине, Свидовце и Билине – в дни курсирования поезда в Рахов).