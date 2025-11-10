Наступного року в Україні з'являться двоповерхові пасажирські вагони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство фінансів України.

Заступник Міністра фінансів України Олександр Кава провів зустріч із керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC), а також представниками українського бізнесу.

Як зазначається, в 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році. Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

"Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%", – зазначив заступник Міністра фінансів України Олександр Кава.

Як повідомлялось, Укрзалізниця прокладе євроколію до Львова. Це станеться до кінця 2027 року.