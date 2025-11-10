МАГАТЭ призывает не атаковать украинские АЭС во избежание ядерной опасности

Иллюстративное фото: из открытых источников

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции в Украине были вынуждены уменьшить производство электроэнергии из-за повреждений электроподстанций российскими атаками

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на официальном сайте, передает RegioNews.

"Несмотря на возобновление резервного электроснабжения на Запорожской АЭС, события в других регионах Украины подчеркнули крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и защитой во время конфликта. Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены уменьшить производство электроэнергии после нападения на критически важную для безопасности подстанцию", – указано в заявлении МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул важность электрических подстанций для обеспечения ядерной безопасности:

"Их дальнейшее разрушение является серьезным поводом для беспокойства. Призываю к максимальному военному воздержанию, чтобы избежать аварий с серьезными радиологическими последствиями".

Как известно, на прошлой неделе Ровенская АЭС также временно снизила производство из-за повреждений другой подстанции, что еще раз подчеркивает важность стабильной энергетической инфраструктуры для безопасной эксплуатации АЭС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российская армия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Глава МИД требует срочно созвать Совет МАГАТЭ.