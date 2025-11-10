12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 11:55

Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі

10 листопада 2025, 11:55
Фото з відкритих джерел
У більшості регіонів України продовжуються погодинні відключення електроенергії. При цьому споживання електроенергії залишається високим

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

В Укренерго повідомили, що станом на 9 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу, 8 листопада. Тому енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію зараз. Крім того, зараз триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

