Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
У більшості регіонів України продовжуються погодинні відключення електроенергії. При цьому споживання електроенергії залишається високим
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
В Укренерго повідомили, що станом на 9 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у суботу, 8 листопада. Тому енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію зараз. Крім того, зараз триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - зазначили в Укренерго.
Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.