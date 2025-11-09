15:54  09 листопада
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці

09 листопада 2025, 15:19
Фото: ЧЕСНО
Президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання нових санкційних рішень, які, за його словами, є "особливими"

Про це глава держави написав у Telegram, передає RegioNews.

У публікації на офіційному каналі Зеленський пояснив, що нові обмеження спрямовані проти тих, хто підтримує російську агресію та бере участь у спробах "нормалізувати" окупацію українських територій.

"Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій", – зазначив президент.

Він також нагадав, що Росія нещодавно ухвалила демонстративне рішення про введення власних "санкцій" проти українських посадовців, серед яких і Прем'єр-міністр України.

За словами Зеленського, така поведінка Москви вимагає "значно більшого тиску світу" – як на фінансові механізми, що підтримують війну, так і на всіх осіб, які поширюють пропаганду або заважають ухваленню рішень, спрямованих на мир. Україна вже готує свої пропозиції щодо розширення санкційного тиску для міжнародних партнерів.

Президент повідомив, що до нового українського санкційного списку потрапили представники урядових структур РФ, "причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України", один із так званих "гаманців" Путіна, функціонер військової розвідки та колаборант. Також Україна розпочинає роботу щодо російських видавництв, які "працюють на виправдання агресії та поширення пропаганди у світі".

"Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано", – підкреслив Зеленський, подякувавши усім міжнародним партнерам за підтримку України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав "особливі" санкційні рішення, які стосуються осіб, причетних до фінансування війни та поширення російської пропаганди. Тепер Україна синхронізує власні обмеження з новим, уже 19-м пакетом санкцій Євросоюзу, який, за словами глави держави, має стати одним із найпотужніших кроків у тиску на Москву.

