Фото: Днепропетровская ОВА

После массированной атаки российских дронов Днепропетровщина приходит в себя от последствий ночных обстрелов, которые вновь унесли жизни и повредили гражданские объекты

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Днепре объявлен двухдневный траур по жертвам российского обстрела, произошедшего накануне. Город чтит память погибших, а родным и близким выражают глубокие соболезнования. Согласно последним данным, количество пострадавших в результате атаки выросло до 13 человек.

Несмотря на потери, российские войска продолжают террористические действия против гражданского населения Днепропетровщины. Этой ночью дроны-камикадзе ударили по Синельниковскому району. В Маломихайловской громаде ранения получил 75-летний мужчина, которому оперативно предоставили медицинскую помощь. Повреждения получили объекты инфраструктуры и частные здания в Васильковской громаде, огонь уничтожил автомобиль и часть производственных помещений.

В Павлограде беспилотник врага разрушил частный дом и несколько хозяйственных построек – два повреждены, одно полностью уничтожено. В то же время в Никопольщине российские войска обстреливали территорию FPV-дронами и тяжелой артиллерией, в частности в районном центре и Покровской громаде.

Воздушное командование сообщило, что украинское ПВО этой ночью уничтожило над регионом два вражеских беспилотника. Экстренные службы продолжают фиксировать последствия атак и помогать пострадавшим громадам.

Ранее сообщалось, количество жертв ночного обстрела многоэтажного дома в Днепре возросло до трех – во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины после того, как нашли двух погибших женщин.