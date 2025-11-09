Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Держстат, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині зафіксовано одну з найвищих середніх заробітних плат в Україні. Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, середня зарплата по країні у жовтні становила 26 623 гривні. Вищі показники отримують лише у столиці та на Луганщині, де статистичні дані мають умовний характер через активні бойові дії та часткову окупацію територій.

На Дніпропетровщині середній рівень доходів стабільно перевищує загальноукраїнський. Експерти пояснюють це концентрацією промислових підприємств, розвиненим енергетичним і транспортним сектором, а також високою діловою активністю в регіоні.

Найнижчі середні зарплати, за даними того ж звіту, зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях – близько 19 тисяч гривень. Економісти зазначають, що така різниця у рівні оплати праці свідчить про нерівномірний розвиток регіонів і залежність доходів від структури місцевої економіки.

Раніше повідомлялося, Україна скоротила виробництво вершкового масла після активного літнього експорту – склади підприємств заповнилися, а стабільно продавати продукцію в країні можуть лише ті виробники, хто готовий суттєво знижувати ціни до збиткового рівня.