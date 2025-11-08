У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії

Ілюстративне фото

Старший інспектор поліції забрав з місця аварії тактичні рукавиці та шолом і продав на OLX. У Верховному Суді переглянули його вирок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що патрульний прийшов на місце аварії, де мотоцикліст впав і пошкодив припаркований автомобіль. Власник мотоцикла покинув місце ДТП. Інспектор казав, що вилучає речі для документування слідів аварії. Проте потім він розмістив оголошення про продаж шолома і рукавиць на OLX.

Суди попередніх інстанцій визнали інспектора винним за ч. 1 ст. 185 КК (крадіжка). Захист наполягав, що ці речі були не краденими, а лише знахідкою.

Проте Верховний Суд не погодився. Зазнається, що патрульний не повідомив керівництво, не намагався встановити власника. Тому вирок залишили без змін.

Слід зазначити, що за цією статтею передбачені такі види покарань: штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 80 до 240 годин, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 5 років.

