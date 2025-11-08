17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 19:55

У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії

08 листопада 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Старший інспектор поліції забрав з місця аварії тактичні рукавиці та шолом і продав на OLX. У Верховному Суді переглянули його вирок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що патрульний прийшов на місце аварії, де мотоцикліст впав і пошкодив припаркований автомобіль. Власник мотоцикла покинув місце ДТП. Інспектор казав, що вилучає речі для документування слідів аварії. Проте потім він розмістив оголошення про продаж шолома і рукавиць на OLX.

Суди попередніх інстанцій визнали інспектора винним за ч. 1 ст. 185 КК (крадіжка). Захист наполягав, що ці речі були не краденими, а лише знахідкою.

Проте Верховний Суд не погодився. Зазнається, що патрульний не повідомив керівництво, не намагався встановити власника. Тому вирок залишили без змін.

Слід зазначити, що за цією статтею передбачені такі види покарань: штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 80 до 240 годин, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 5 років.

Нагадаємо, у Харкові судили колишнього правоохоронця, який втрутився в процес мобілізації його знайомого. На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Його приговорили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд патрульна поліція
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
На Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці
08 листопада 2025, 21:20
На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо
08 листопада 2025, 20:55
У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
08 листопада 2025, 20:35
У Полтаві чоловік продавав фейкові повістки: як його покарали
08 листопада 2025, 20:20
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
Відключення світла 9 листопада: в Укренерго попередили українців про обмеження на неділю
08 листопада 2025, 19:10
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла
08 листопада 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »