17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 23:30

Майже половина кондитерських виробів з України йде за кордон: що відбувається

07 листопада 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

З січня по вересень цього року Україна експортувала 214 тисяч тонн кондитерських вироків. Йдеться про суму 660 мільйонів доларів

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Це на 17,6% тонн більше і на 29,2% більше у грошовому еквіваленті, ніж в аналогічному періоді минулого року. За словами президента асоціації "Укркондпром" Олександра Балдинюка, близько 40% продукції експортується. Основними ринками є країни Європи, зокрема, Румунія, Польща, Молдова, Німеччина, Латвія та Литва.

Він також зазначив, що загальна кількість виробників кондитерської продукції становить 700-800 компаній, які покривають 85-90% внутрішнього попит. Експерт додав, що виробництво кондитерської продукції через війну і виїзд споживачів скоротилося майже на третину. Постраждали або закрились близько 20% підприємств.

Нагадаємо, раніше соціологи поділились опитуванням щодо харчових звичок під час війни в Україні. Виявилось, що понад 50% українців заощаджують на рибі та морепродуктах, на цукерках, печиві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
економіка експорт
Україна скоротила виробництво вершкового масла: чому ситуація складна
05 листопада 2025, 23:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
07 листопада 2025, 23:50
16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему
07 листопада 2025, 22:50
На Львівщині побили 15-річну дівчинку: дитину госпіталізували
07 листопада 2025, 21:50
Друзі Кулеби із Полтавської ОВА двічі заробили на будівництві фортифікацій на Донеччині – нардеп
07 листопада 2025, 20:55
На Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян: як їх покарали
07 листопада 2025, 20:35
У Запоріжжі інструктора з водіння піймали на хабарі: що тепер йому загрожує
07 листопада 2025, 19:55
Діти та дружина "на замовлення": в Києві викрили нову схему для ухилення від мобілізації
07 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »