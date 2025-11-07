Ілюстративне фото

З січня по вересень цього року Україна експортувала 214 тисяч тонн кондитерських вироків. Йдеться про суму 660 мільйонів доларів

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Це на 17,6% тонн більше і на 29,2% більше у грошовому еквіваленті, ніж в аналогічному періоді минулого року. За словами президента асоціації "Укркондпром" Олександра Балдинюка, близько 40% продукції експортується. Основними ринками є країни Європи, зокрема, Румунія, Польща, Молдова, Німеччина, Латвія та Литва.

Він також зазначив, що загальна кількість виробників кондитерської продукції становить 700-800 компаній, які покривають 85-90% внутрішнього попит. Експерт додав, що виробництво кондитерської продукції через війну і виїзд споживачів скоротилося майже на третину. Постраждали або закрились близько 20% підприємств.

