08:08  07 ноября
Маскировал наркотики под чай: в Киеве задержали 23-летнего наркокурьера
07:36  07 ноября
В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик
02:50  07 ноября
Актриса Екатерина Кузнецова призналась, станет ли новой "Холостячкой"
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 09:13

Силы ПВО ночью обезвредили 94 из 128 российских дронов: есть попадания на 11 локациях

07 ноября 2025, 09:13
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 7 ноября РФ атаковала Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 94 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Атака на Украину ночью 7 ноября 2025 года

Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.

В Чугуеве Харьковской области в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары.

Также ночью россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Силы Зафиксировано попадание по объектам энергетики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон ПВО беспилотники
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Одесской области задержали женщину с сотней пакетов опасных психотропов
07 ноября 2025, 09:43
В Сумской области во время полевых работ нашли российский ударный беспилотник
07 ноября 2025, 09:34
На фронте не хватает людей: официально за месяц из армии сбежали более 21 тысячи военных
07 ноября 2025, 09:27
Операция "Мигрант": сколько нелегалов обнаружили по всей Украине
07 ноября 2025, 09:24
Автомобиль влетел в магазин на Киевщине: в крови водителя алкоголь превышал норму в 9 раз
07 ноября 2025, 08:57
Россияне снова атаковали энергетику Одесщины: возникли пожары
07 ноября 2025, 08:50
Посол Украины отреагировал на снятие флага с парламента Чехии
07 ноября 2025, 08:49
В Ровно из трехметрового рва спасатели достали тело мужчины
07 ноября 2025, 08:40
После ночной атаки дронов РФ в Чугуеве вспыхнули масштабные пожары
07 ноября 2025, 08:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »