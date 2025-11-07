Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 ноября РФ атаковала Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 94 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.

В Чугуеве Харьковской области в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары.

Также ночью россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Силы Зафиксировано попадание по объектам энергетики.