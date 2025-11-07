Сили ППО вночі знешкодили 94 зі 128 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
У ніч на 7 листопада РФ атакувала Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 94 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.
Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.
У Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.
Також вночі росіяни знову атакували Одеську область безпілотниками. Сили Зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.