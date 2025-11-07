Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 листопада РФ атакувала Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 94 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.

У Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.

Також вночі росіяни знову атакували Одеську область безпілотниками. Сили Зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.