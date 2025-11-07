08:08  07 листопада
Маскував наркотики під чай: у Києві затримали 23-річного наркокур'єра
07:36  07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
02:50  07 листопада
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
07 листопада 2025, 09:13

Сили ППО вночі знешкодили 94 зі 128 російських дронів: є влучання на 11 локаціях

07 листопада 2025, 09:13
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 7 листопада РФ атакувала Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 94 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Атака на Україну вночі 7 листопада 2025 року

Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.

У Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.

Також вночі росіяни знову атакували Одеську область безпілотниками. Сили Зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.

Україна війна обстріли дрон ППО безпілотники
