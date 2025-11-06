Выплаты при рождении ребенка: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет получить 50 тысяч
Новый порядок государственной помощи при рождении ребенка начнет действовать с 1 января 2026
Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец в эфире телемарафона, передает RegioNews.
По словам чиновника, одноразовую выплату в размере 50 тысяч гривен смогут получить только те матери, которые родят после 1 января 2026 года.
"Если мы говорим обо всех других видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 еще не исполнилось одного года", - отметила Шемелинец.
В частности, родители малышей, которым на начало 2026 года еще не исполнится года, будут иметь право получать ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен до достижения ребенком годовалого возраста.
После этого семьи смогут воспользоваться программой "Если", которая предусматривает выплаты в 8 тысяч гривен в месяц. Для детей с инвалидностью будет действовать повышенный коэффициент – 1,5.
Кроме того, женщины без государственного социального страхования смогут получить дородовую выплату в размере 7 тысяч гривен.
