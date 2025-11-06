В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС

Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение недели с 27 октября по 2 ноября острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 108 950 человек, из них 60 515 – дети

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что летальные исходы в результате гриппа и других ОРВИ, кроме COVID-19, не зарегистрированы.

По данным Центра, уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 11,7% по сравнению с предыдущей неделей. На Житомирщине показатели вернулись к предэпидемическому уровню, в то время как в других регионах превышение эпидпорога в этом сезоне не фиксировали.

Также продолжает снижаться заболеваемость COVID-19 – за неделю зафиксировали 1328 случаев, что на 26,2% меньше, чем неделей ранее. В то же время из-за осложнений от болезни умерли 8 человек, все они не были привиты.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.