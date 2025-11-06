19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 20:07

Виплати при народженні дитини: у Мінсоцполітики розповіли, хто зможе отримати 50 тисяч

06 листопада 2025, 20:07
Новий порядок державної допомоги при народженні дитини почне діяти з 1 січня 2026 року

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За словами посадовиці, одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати лише ті матері, які народять після 1 січня 2026 року.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року”, — зазначила Шемелинець.

Зокрема, батьки малюків, яким на початок 2026 року ще не виповниться року, матимуть право отримувати щомісячну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Після цього сім’ї зможуть скористатися програмою "єЯсла", яка передбачає виплати у 8 тисяч гривень на місяць. Для дітей з інвалідністю діятиме підвищений коефіцієнт — 1,5.

Крім того, жінки без державного соціального страхування зможуть отримати допологову виплату у розмірі 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував програму, яка дозволить українцям безкоштовно користуватися поїздками "Укрзалізниці" в межах трьох тисяч кілометрів.

гроші діти
