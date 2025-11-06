16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 15:58

Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП

06 ноября 2025, 15:58
Государственная служба финансового мониторинга, возглавляемая Филиппом Пронином, уже более шести месяцев не отвечает на запрос Национального антикоррупционного бюро Украины относительно движения средств компании Fire Point

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По информации издания, НАБУ еще в январе 2025 года направило официальный запрос в Финмониторинг с просьбой предоставить данные о финансовых операциях Fire Point, связываемых с бизнесменом Тимуром Миндичем, близким к президенту Владимиру Зеленскому. Ответа на запрос бюро до сих пор не получило.

Собеседники журналистов рассказали, что после того, как стало известно о возможной связи компании с Миндичем и о начале расследования НАБУ относительно возможного завышения цен на беспилотники и комплектующие, руководство Fire Point приняло решение продать долю компании покупателю из Саудовской Аравии.

Напомним, недавно нардеп Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

На прошлой неделе Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Во время выступления чиновник отрицал все обвинения, назвав их "ложью". Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

Национальное антикоррупционное бюро в это время начало расследование по вероятной коррупционной схеме, связанной с использованием средств на строительство фортификационных сооружений в Донецкой области.

НАБУ коррупция Пронин Филипп Евгеньевич
