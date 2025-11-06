14:58  06 листопада
12:40  06 листопада
09:52  06 листопада
06 листопада 2025, 15:58

Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП

06 листопада 2025, 15:58
Державна служба фінансового моніторингу, яку очолює Філіп Пронін, уже понад шість місяців не відповідає на запит Національного антикорупційного бюро України щодо руху коштів компанії Fire Point

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, НАБУ ще в січні 2025 року направило офіційний запит до Фінмоніторингу з проханням надати дані про фінансові операції Fire Point, яку пов’язують із бізнесменом Тимуром Міндічем, близьким до президента Володимира Зеленського. Відповіді на запит бюро досі не отримало.

Співрозмовники журналістів розповіли, що після того, як стало відомо про можливий зв’язок компанії з Міндічем і про початок розслідування НАБУ щодо можливого завищення цін на безпілотники та комплектуючі, керівництво Fire Point нібито ухвалило рішення продати частку компанії покупцю з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Минулого тижня Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Національне антикорупційне бюро тим часом розпочало розслідування щодо ймовірної корупційної схеми, пов'язаної із використанням коштів на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області.

НАБУ корупція Пронін Філіп Євгенович
