Фото: Держприкордонслужба

У жовтні цього року прикордонники припинили 34 спроби надання хабарів. Загалом це сума на майже 345 тисяч гривень

Про це повідомляє Державна міграційна служба, передає RegioNews.

У жовтні було три випадки можливого порушення. При цьому зазначають, що з початку воєнного стану припинили 1 826 спроб підкупу. Загалом це сума понад 22,8 мільйона гривень. Матеріали передали правоохоронцям.

"Державна прикордонна служба України послідовна в дотриманні принципів законності, доброчесності та нульової толерантності до корупції.Разом будуємо відповідальну та безпечну Україну", - зазначили в ДПСУ.

