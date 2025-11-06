16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 16:10

Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар

Фото: Держприкордонслужба
У жовтні цього року прикордонники припинили 34 спроби надання хабарів. Загалом це сума на майже 345 тисяч гривень

Про це повідомляє Державна міграційна служба, передає RegioNews.

У жовтні було три випадки можливого порушення. При цьому зазначають, що з початку воєнного стану припинили 1 826 спроб підкупу. Загалом це сума понад 22,8 мільйона гривень. Матеріали передали правоохоронцям.

"Державна прикордонна служба України послідовна в дотриманні принципів законності, доброчесності та нульової толерантності до корупції.Разом будуємо відповідальну та безпечну Україну", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили жінку, яка організувала фіктивне "шлюбне агентство" для ухилення від служби. Вона пропонувала чоловікам призовного віку оформити шлюб за 8 тисяч доларів, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

