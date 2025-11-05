Фото: ОГП

Заместителя начальника и инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни разоблачили на системном получении взяток

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Чиновники организовали схему поборов с предпринимателей, которые ввозят подержанные автомобили из США. Заместитель начальника таможенного поста намеренно затягивал оформление машин, а инспектор через посредников предлагал "помощь" – быстрое и беспрепятственное растаможивание за деньги.

При получении очередной суммы взятки в размере 2400 долларов обоих чиновников задержали.

Решается вопрос об избрании мер и отстранении их от должностей.

Фигурантам объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

