06 листопада 2025, 15:27

Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати

06 листопада 2025, 15:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

Востаннє платіж надходив на початку вересня за покупки липня, тоді як серпневий платіж досі перебуває "в обробці".

За даними співрозмовників ЕП в уряді, фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.

У Мінфіні запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.

Незважаючи на фінансові труднощі, уряд анонсував нові програми підтримки:

Разом ці ініціативи можуть коштувати бюджету близько 14 млрд грн.

Як відомо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційно – 11 жовтня 2024 року. До кінця 2025 року отримані кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки, благодійність або донати для ЗСУ.

Нагадаємо, український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек. Кажуть, програма дискримінує малий бізнес і викривлює конкуренцію. Для вирішення проблеми пропонують або розширити її на суб'єктів ССО та переглянути критерії, або взагалі скасувати.

