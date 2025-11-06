Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

Востаннє платіж надходив на початку вересня за покупки липня, тоді як серпневий платіж досі перебуває "в обробці".

За даними співрозмовників ЕП в уряді, фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.

У Мінфіні запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.

Незважаючи на фінансові труднощі, уряд анонсував нові програми підтримки:

одноразову виплату 1000 грн всім охочим,

6500 грн соціально вразливим,

безкоштовні поїздки залізницею до 3000 км.

Разом ці ініціативи можуть коштувати бюджету близько 14 млрд грн.

Як відомо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційно – 11 жовтня 2024 року. До кінця 2025 року отримані кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки, благодійність або донати для ЗСУ.

Нагадаємо, український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек. Кажуть, програма дискримінує малий бізнес і викривлює конкуренцію. Для вирішення проблеми пропонують або розширити її на суб'єктів ССО та переглянути критерії, або взагалі скасувати.