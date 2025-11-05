13:13  05 ноября
05 ноября 2025, 13:08

50 000 грн при рождении ребенка и до 8 000 грн ежемесячно: законопроект принят

05 ноября 2025, 13:08
Фото: иллюстративное
Читайте також
Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий единовременную финансовую помощь в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка

Об этом сообщил нардеп Гончаренко, передает RegioNews.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 г., и именно с этого времени начнутся выплаты для семей по всей Украине. Выплаты предусмотрены для всех детей, независимо от того, это первый, второй или следующий ребенок в семье.

Кроме единовременного пособия, закон предусматривает ежемесячные выплаты для беременных женщин, не имеющих страхового стажа или не получающих других социальных выплат. Размер такой помощи составит 7 тысяч гривен в месяц. Также социальная поддержка распространяется на уход за ребенком до одного года – получать выплаты смогут отец или законный опекун ребенка, также около 7 тысяч гривен в месяц.

Для детей от одного до трех лет предусмотрена социальная поддержка работающих родителей. Примерный размер помощи составит около 8 тысяч гривен в месяц, окончательный размер будет определять Кабинет Министров.

Закон также хранит "Упаковка малыша" - набор базовых вещей для новорожденного, который будут получать все семьи независимо от размера единовременной выплаты.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал программу, которая позволит украинцам бесплатно пользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.

