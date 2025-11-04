12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 13:58

Сергея Лещенко вызвали в Верховную Раду из-за инициативы "УЗ-3000"

04 ноября 2025, 13:58
Читайте також українською мовою
Фото: glavcom.ua
Читайте також
українською мовою

Советника руководителя Офиса Президента и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко вызвали в Верховную Раду. Все по инициативе "УЗ-3000"

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Доклад по инициативе назначен на 5 ноября в 10:00.

По словам Железняка, Лещенко должен объяснить "популизм и потребности в деньгах" этой программы.

Как известно, программа "УЗ-3000" предусматривает бесплатные 3 тысячи километров для пассажиров в "низкий" сезон параллельно с переходом государства к системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

Лещенко подчеркивает, что инициатива не будет распространяться на все 365 дней и все поезда дальнего сообщения, а действовать будет только там, где есть свободные места.

Он пояснил, что деньги бюджета для поддержки пассажирских перевозок нужны независимо от программы "УЗ-3000", поскольку из-за войны грузовые прибыли компании недостаточны. Лещенко отметил, что альтернативой является коллапс "Укрзализныци", закрытие вокзалов и массовые увольнения работников.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал программу, которая позволит украинцам бесплатно пользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.

Читайте также: Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Укрзализныця УЗ-3000 ВР Сергей Лещенко отчет инициативы нардепы
1000 грн для каждого: когда и как подать заявку на "Зимнюю поддержку"
04 ноября 2025, 10:21
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Волыни разоблачили масштабный незаконный табачный бизнес и почти 12 тысяч готовых сигарет
04 ноября 2025, 15:57
В Киевской области водитель столкнулся с электросамокатом 14-летнего парня: несовершеннолетний пострадал
04 ноября 2025, 15:35
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
04 ноября 2025, 15:18
7 тысяч за побег из Украины: в Одесской области задержали госслужащего за переправку уклонистов
04 ноября 2025, 15:03
Двойное убийство на Ровенщине: погибли женщина и ее брат
04 ноября 2025, 14:48
Жители Херсонщины потеряли более 220 000 грн из-за интернет-мошенников
04 ноября 2025, 14:46
В Полтаве судили медика, который торговал инвалидностью для уклонистов
04 ноября 2025, 14:45
В Черновцах экс-инспектор в нетрезвом состоянии стала виновницей смертельной аварии
04 ноября 2025, 14:34
На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг
04 ноября 2025, 14:19
РФ в октябре сбросила на Украину рекордное количество КАБов
04 ноября 2025, 14:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »