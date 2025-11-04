Сергея Лещенко вызвали в Верховную Раду из-за инициативы "УЗ-3000"

Фото: glavcom.ua

Советника руководителя Офиса Президента и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко вызвали в Верховную Раду. Все по инициативе "УЗ-3000"

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Доклад по инициативе назначен на 5 ноября в 10:00.

По словам Железняка, Лещенко должен объяснить "популизм и потребности в деньгах" этой программы.

Как известно, программа "УЗ-3000" предусматривает бесплатные 3 тысячи километров для пассажиров в "низкий" сезон параллельно с переходом государства к системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

Лещенко подчеркивает, что инициатива не будет распространяться на все 365 дней и все поезда дальнего сообщения, а действовать будет только там, где есть свободные места.

Он пояснил, что деньги бюджета для поддержки пассажирских перевозок нужны независимо от программы "УЗ-3000", поскольку из-за войны грузовые прибыли компании недостаточны. Лещенко отметил, что альтернативой является коллапс "Укрзализныци", закрытие вокзалов и массовые увольнения работников.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал программу, которая позволит украинцам бесплатно пользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.

